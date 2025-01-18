رئيس قبرص: مسؤولون أميركيون يزورون الجزيرة لبحث تطوير قدرات الدفاع

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس السبت أن مسؤولين أميركيين سيزورون قبرص قريبا لمناقشة تطوير البنية التحتية العسكرية، وذلك بعد أيام من قرار تاريخي اتخذته واشنطن بتعزيز التعاون العسكري مع الجزيرة.



وقال خريستودوليديس للصحفيين على هامش مؤتمر في برلين إن المسؤولين الأميركيين سيزورون قاعدة جوية على الساحل الغربي للجزيرة في إطار محادثات لتطويرها.



وأضاف في بيان صحفي "أهدافنا تتوافق في إطار تعزيز العلاقات عبر الأطلسي".



وتابع قائلا إن السلطات تعمل أيضا على تطوير قاعدة بحرية في جنوب الجزيرة يمكن أن يستخدمها حلفاء قبرص الأوروبيون. وقبرص ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي.