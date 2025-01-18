الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على 50 "هدفا إرهابيا" في غزة الجمعة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ غارات على 50 "هدفا إرهابيا" في أنحاء قطاع غزة أمس الجمعة.