كوريا الجنوبية تمدد إغلاق مطار موان الدولي حتى 18 نيسان

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية السبت أنها قررت تمديد إغلاق مطار موان الدولي حتى 18 نيسان،‭‭‭ ‬‬‬حيث تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة جيجو إير الشهر الماضي.



وشهد المطار تحطم الطائرة من طراز بوينج 737-800 في 29 ديسمبر كانون الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 179 راكبا كانوا على متنها.