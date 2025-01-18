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o
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الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ على إسرائيل
أخبار دولية
2025-01-18 | 08:37
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الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ على إسرائيل
أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ السبت على إسرائيل التي قال جيشها في وقت سابق إنه اعترض مقذوفًا من اليمن.
وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ الله تعالى عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفتْ ما يسمى بوزارةِ الدفاعِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلكَ بصاروخٍ بالستيٍّ نوع ذو الفقار".
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