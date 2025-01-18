أوكرانيا تعلن استهداف مستودعات نفط بمنطقتي كالوجا وتولا الروسيتين

أعلنت أوكرانيا اليوم السبت مسؤوليتها عن هجومين على مستودعات نفط في غرب روسيا، في أحدث حملة جوية تشنها كييف ضد أهداف استراتيجية على الأراضي الروسية.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها قصفت منشآت تخزين بمنطقتي كالوجا وتولا الليلة الماضية. وأضافت في بيانين منفصلين عن كل من الهجومين أن الأضرار لا تزال قيد التقييم، مشيرة إلى أن المستودعات تدعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.



وقال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا على تيليجرام إن حريقا اندلع بعد إصابة موقع صناعي في مدينة ليودينوفو.



وأضاف في وقت لاحق أن سبع طائرات مسيرة جرى إسقاطها وإن واحدة منها سقطت في "منطقة غير سكنية".



وقال دميتري ميلييف حاكم منطقة تولا عبر تيليجرام إن خزان وقود ومواد تشحيم اشتعلت فيه النيران في منشأة بالمنطقة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.