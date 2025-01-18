70 قتيلا على الأقل في انفجار صهريج نفط في نيجيريا

قُتل 70 شخصا على الأقل صباح السبت في وسط نيجيريا بانفجار صهريج انقلب وتجمع حوله حشد لجمع الوقود، وفقا لهيئة سلامة الطرق.



وقال كومار تسوكوام، مدير الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في ولاية النيجر، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن "حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصا".