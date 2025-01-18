مصر تعلن أن إسرائيل ستفرج عن أكثر من 1890 فلسطينيا في المرحلة الأولى من اتفاق غزة

أعلنت مصر التي تؤدي دور وساطة في التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس السبت أن إسرائيل ستطلق سراح أكثر من 1890 فلسطينيا معتقلين لديها مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليا في المرحلة الأولى من هدنة غزة.



وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما، علما بأنه من المقرر أن تدخل الهدنة حيّز التنفيذ الأحد في الساعة 8,30 بالتوقيت المحلي (6,30 ت غ).