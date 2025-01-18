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الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

أخبار دولية
2025-01-18 | 11:57
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الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
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الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

أعلنت الأمم المتحدة السبت أن أكثر من مئتي ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في مطلع كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل زيارة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي إلى المنطقة.
     
وكشف جدول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشره غراندي على منصة إكس، أنه بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 و16 كانون الثاني/يناير 2025 عاد حوالى 195200 لاجئ سوري إلى بلادهم.
     
وكتب غراندي "سأزور سوريا ودول الجوار قريبا، في وقت تكثف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة".
     

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