والدة أوستن تايس في سوريا... وهذا ما قالته للـLBCI

وصلت ديبرا تايس والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ 12 عامًا، إلى دمشق اليوم يرافقها رئيس منظمة hostage aid worldwide نزار زكا.



وردًا على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت ستلتقي بقائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، قالت تايس: "آمل ذلك، وأعتقد أننا نعمل على ذلك".