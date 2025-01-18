نتانياهو: إسرائيل تحتفظ بـ"حق استئناف الحرب إذا لزم الأمر" بدعم أميركي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت ان بلاده تحتفظ بحق استئناف القتال في غزة بدعم أميركي، متعهّدا إعادة كل الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني إلى ديارهم.



وجاء في خطاب متلفز لرئيس الوزراء "نحتفظ بحق استئناف الحرب إذا لزم الأمر، بدعم أميركي"، وذلك عشية بدء سريان وقف إطلاق النار. وشدّد نتانياهو على أن إسرائيل "غيّرت وجه الشرق الأوسط" منذ بدء الحرب.