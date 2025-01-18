الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن



اكد الجيش الإسرائيلي انه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن السبت، عشية دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.



وفعّل الجيش صفارات الإنذار في القدس وفي أنحاء من وسط وجنوب إسرائيل قبل عمليتي الاعتراض خلال النهار، إذ أُسقط صباحا مقذوف أول.



وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ صباحا، بعد ساعات على اعتراض الجيش الإسرائيلي المقذوف.



وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ الله تعالى عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفتْ ما يسمى بوزارةِ الدفاعِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلكَ بصاروخٍ بالستيٍّ نوع ذو الفقار".



وأكد أن الصاروخ " وصلَ إلى هدفِه".

