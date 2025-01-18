ترامب قد يمنح تيك توك مهلة 90 يوما بشأن حظره في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيرجئ على الأرجح حظرا محتملا لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وذلك بعد توليه منصبه يوم الاثنين.



وقال في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي): "الإعفاء لمدة 90 يوما هو أمر سيحدث على الأرجح، لأنه مناسب...إذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين".