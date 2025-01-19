تيك توك في رسالة للمستخدمين: التطبيق يتوقف عن العمل في أميركا اليوم

أبلغت شركة تيك توك المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس السبت أن تطبيقها للتواصل الاجتماعي "لن يكون متاحًا موقتًا" اعتبارًا من اليوم الأحد عندما يبدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.



وإذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسيجدون رسالة تقول إن "القانون أجبرنا على تعليق خدماتنا موقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".