ترامب يصل إلى واشنطن مع بدء إحتفالات تنصيبه

وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن مساء أمس السبت لحضور حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة‭‭ ‬‬للمرة الثانية، وذلك في ظل انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة.



ووصل ترامب على متن طائرة الرئاسة التي أرسلها له الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى مقر الرئيس الجمهوري المنتخب في بالم بيتش في فلوريدا، حيث أعد ترامب لانتقاله للسلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني. ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.



وبعد وصوله إلى مطار دالاس في ضواحي فرجينيا، توجه ترامب إلى ناديه للغولف في سترلينغ في ولاية فرجينيا، على مشارف واشنطن.



وغنى ليو دايز، الذي يقلد إلفيس بريسلي، للرئيس المنتخب والسيدة الأولى قبل حفل استقبال لنحو 500 ضيف وعرض للألعاب النارية. ونشر أحد المساعدين مقطعًا مصورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه دايز وهو يغني بينما كان أفراد عائلة ترامب يشاهدون.



وسيحضر ترامب (78 عامًا) تجمعًا حاشدًا لأنصاره داخل قاعة كابيتال وان أرينا في وسط واشنطن اليوم الأحد، على أن يؤدي اليمين غدًا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.