روسيا تقول إن قواتها سيطرت على قريتين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قريتين أخريين في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في أحدث إعلان عن مكاسب ضمن سلسلة تحققت إثر تقدمها المتزايد غربًا.



وقالت الوزارة في بيانها إن القوات تسيطر في الوقت الراهن على قرية بتروبافليفكا الواقعة بين منطقتي دونيتسك وكوراخوف، وهي مراكز محورية في القتال في الأشهر الأخيرة في المنطقة.



وأشار البيان أيضًا إلى السيطرة على قرية فريميفكا، وهي واحدة من مجموعة من القرى الصغيرة الواقعة جنوبا في منطقة دونيتسك.



وأوضحت الوزارة أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة ردًا على هجوم أوكراني على منطقة بيلغورود في جنوب روسيا بصواريخ أتاكمز أميركية الصنع.