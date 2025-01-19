وزير الخارجية الفرنسي ردًا على ترامب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت من أنه "إذا تعرضت مصالحنا للضرر فسنرد"، في وقت ينذر وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.



وقال بارو في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس": "من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأميركيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تمامًا من حيث الاستثمار. فالعديد من المصالح والشركات الأميركية موجود في أوروبا".



وأضاف: "إذا رفعنا رسومنا الجمركية، ستكون المصالح الأميركية في أوروبا هي الخاسر الأكبر. والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأميركية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية".



وحذر بارو قائلًا: "إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد".



وشدد على أنه "يجب أن يدرك الجميع جيدًا أن أوروبا قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها".