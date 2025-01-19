ترامب يعد بتوقيع عدد "قياسي" من المراسيم الرئاسية في أول يوم له في منصبه

وعد دونالد ترامب السبت بأنه سيوقع عددًا "قياسيًا" من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية الاثنين في واشنطن.



وفي مقابلة هاتفية مع شبكة إن بي سي نيوز، قال ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إنه لا يملك رقمًا دقيقًا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددًا "قياسيًا" من المراسيم اعتبارًا من بعد ظهر الاثنين.



وعندما سألته صحافية في شبكة إن بي سي نيوز "أكثر من مئة؟"، أجاب الرئيس الجمهوري "في هذه الحدود على الاقل". وهو كان تعهد خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه بالتراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.