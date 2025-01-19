الجيش الإسرائيلي يعلن إستعادة رفات جندي كان محتجزًا في قطاع غزة منذ العام 2014

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد استعادة جثة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول الذي كان محتجزًا في قطاع غزة منذ العام 2014 خلال "عملية خاصة".



وقال الجيش في بيان: "في عملية سرية خاصة، تم استرجاع جثمان الجندي المفقود شاؤول أورون الذي سقط في معركة في حي الشجاعية (شمال القطاع) في 20 تموز 2014".