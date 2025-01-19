مسعفون: استشهاد ثلاثة فلسطينيين شرق غزة

هكذا يبدو المشهد مع دخول صفقة وقف النار في غزة حيز التنفيذ

هكذا يبدو المشهد مع دخول صفقة وقف النار في غزة حيز التنفيذ

الجيش الإسرائيلي يعلن إستعادة رفات جندي كان محتجزًا في قطاع غزة منذ العام 2014