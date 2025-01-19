كتائب القسام تعلن أسماء الرهائن الإسرائيليات الثلاث مؤكدة الإفراج عنهن

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكريّ لحركة "حماس"، الأحد أسماء ثلاث رهائن إسرائيليات سيتم إطلاقهنّ اليوم.



وقال المتحدث أبو عبيدة، في بيان، إنّ القسام "تعلن اليوم الأحد الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى"، فيما أفادت حركة حماس في بيان أنها "سلمت "قائمة الأسماء للوسطاء" المصريين والقطريين.