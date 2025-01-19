حزب بن غفير يعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم في إسرائيل

أعلن حزب وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ اليمينيّ المتطرف إيتمار بن غفير استقالته من الائتلاف الحاكم احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وصفه بأنه "مشين" في غزة.



واعتبر بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية أن اتفاق وقف إطلاق النار هو بمثابة "استسلام لحماس".



وندّد بـ"إطلاق مئات القتلة" و"التخلي عن إنجازات (الجيش الإسرائيليّ) في الحرب" في قطاع غزة، مع العلم أن استقالته لا تحرم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الغالبية في البرلمان.