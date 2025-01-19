وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في غزة

مكتب نتنياهو: إطلاق ثلاث رهائن نساء سيحدث بعد الساعة 1400 بتوقيت جرينتش

مكتب نتنياهو: إطلاق ثلاث رهائن نساء سيحدث بعد الساعة 1400 بتوقيت جرينتش

حزب بن غفير يعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم في إسرائيل