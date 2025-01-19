مكتب نتنياهو: إطلاق ثلاث رهائن نساء سيحدث بعد الساعة 1400 بتوقيت جرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ إطلاق ثلاث رهائن نساء تحتجزهن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيحدث بعد الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.



وقال، في بيان، إنّ أربع رهائن نساء أخريات على قيد الحياة سيتم إطلاقهنّ في غضون سبعة أيام.