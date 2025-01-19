قطر: بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد الوسيط القطريّ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وأوضح أنّ اسرائيل تسلمت أسماء ثلاث رهينات اسرائيليات تحتجزهن حماس سيتم الإفراج عنهن خلال اليوم.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان "نؤكد أنه تم تسليم أسماء الرهائن الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الاسرائيلي، وهن ثلاث مواطنات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية. وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار".