آلاف النازحين يبدأون بالعودة الى منازلهم في غزة مع بدء وقف إطلاق النار

بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة الى منازلهم في قطاع غزة مع بدء وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.



واكتظت الشوارع الرئيسية في مدن القطاع بآلاف المواطنين العائدين الى منازلهم، سواء سيرًا على الاقدام أو على عربات أو شاحنات وهم يحملون أمتعتهم، وخصوصا من مدينة غزة في اتجاه شمال القطاع، حسب المصدر نفسه.