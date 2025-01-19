وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة: الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية

رأى وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة أنّه لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية.



وأوضح مرهف أبو قصرة في لقاء مع رويترز في وزارة الدفاع في دمشق أن قائد الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية يماطل في تعامله مع المسألة.