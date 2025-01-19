ساعر: إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها في حرب غزة

أكّد وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر أنّ إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها في حرب غزة بما في ذلك إعادة الرهائن وتفكيك حكومة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقدراتها العسكرية.



وقال ساعر إنّه لن يكون هناك سلام واستقرار وأمن في المستقبل للإسرائيليين والفلسطينيين إذا بقيت حماس في السلطة في غزة.