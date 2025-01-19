الأمم المتحدة: أولى شاحنات المساعدات تدخل غزة بعد وقف إطلاق النار

دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة مكلف الأراضي الفلسطينية عبر منصة إكس.



وكتب جوناثان ويتال كبير مسؤولي الأراضي الفلسطينية المحتلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "وقف إطلاق نار دخل أخيرا حيز التنفيذ في غزة في الساعة 11,15 اليوم، وبدأت أولى شاحنات الإمداد تدخل بعد 15 دقيقة بالكاد على ذلك"، أي في الساعة 9,30 ت غ.