زيارة دونالد ترامب الإبن إلى جزيرة غرينلاند تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين

أثارت زيارة دونالد ترامب الابن إلى جزيرة غرينلاند جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً بعد تصريحات والده، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حول رغبته في شراء الجزيرة.



وعبر السكان المحليون عن استيائهم من فكرة "امتلاك الأرض" التي تتعارض مع ثقافتهم وتقاليدهم، مؤكدين أن مستقبل غرينلاند يجب أن يحدده شعبها وحده.



وأشعلت الزيارة نقاشات حول الاستقلال والعلاقة مع الدنمارك، بينما يرى البعض فيها فرصة للفت أنظار العالم إلى قضاياهم المزمنة، مثل العنصرية والحقوق السيادية.