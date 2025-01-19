والتس: إذا تراجعت حماس عن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل

أعلن مستشار الأمن القوميّ للرئيس الأميركيّ المنتخب مايك والتس، أنّه إذا تراجعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل "في عمل ما يتعين عليها القيام به".



وقال، في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس): "حماس لن تحكم غزة أبدًا. هذا غير مقبول تمامًا."