تسليم الإسرائيليات الثلاث المحتجزات الى الصليب الأحمر في مدينة غزة

سلّمت حركة حماس بعد ظهر الأحد ثلاث إسرائيليات كنّ محتجزات في قطاع غزة الى فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حي الرمال في مدينة غزة، وفق ما أفاد قيادي في حركة حماس.



وقال القيادي لوكالة فرانس برس "تمّ تسليم الأسيرات الثلاث للصيليب الأحمر، بعد أن اطمأن فريق الصليب الأحمر الى أنهن في بصحة جيدة". وكان عشرات المسلحين من عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في المكان. وأكدت إسرائيل تسلم الصليب الأحمر النساء الثلاث.