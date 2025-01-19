ترامب يعلن أنه سيصدر مرسوما الإثنين لتجميد العمل بقانون حظر تيك توك



أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد أنه سيصدر الإثنين فور تنصيبه مرسوما يجمّد بموجبه العمل بقانون حظر تطبيق تيك توك، مقترحا أن يستحوذ مساهمون أميركيون على 50% من الفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة صينية.



وفي منشور على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي" قال الملياردير الجمهوري "أودّ أن تكون للولايات المتّحدة حصة بنسبة 50% في ملكية مشتركة"، مشيرا إلى أنّ الأمر التنفيذي الذي سيُصدره سيتيح وقتا كافيا "لنتمكّن من عقد صفقة"، علما بأنّ التطبيق بات اعتبارا من السبت غير متاح في الولايات المتّحدة حيث يبلغ عدد مستخدميه 170 مليونا.

