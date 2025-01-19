بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة: سوريا ولبنان في مسار أفضل

رحّب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن ببدء سريان اتّفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأحد، معتبرا أنّ "المنطقة تغيّرت جوهريا".



وبعد ساعات من بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس، قال بايدن خلال زيارة لولاية كارولاينا الجنوبية إنّه "بعد كلّ هذا الألم والموت وخسارة الأرواح، اليوم صمتت البنادق في غزة".



واضاف: "مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد".