الرهينات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن وصلن الى إسرائيل (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن الرهينات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن في قطاع غزة، دخلن الأراضي الإسرائيلية بمواكبة قواته.



وأورد الجيش في بيان "قبل فترة قصيرة عبرت الرهينات المفرج عنهن بمواكبة قوات الجيش والشين بيت الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وهن في طريقهن إلى نقطة استقبال أولى في جنوب إسرائيل حيث سيجرى لهن تقييم طبي أول".



وأوضح المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز أن الرهينات "بتن بعهدتنا وفي طريقهن إلى الديار".



