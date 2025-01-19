نتانياهو: الرهينات المفرج عنهن "اختبرن الجحيم"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ الرهينات الثلاث اللواتي أُفرج عنهنّ الأحد في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مررن بمعاناة رهيبة.



وأوضح نتانياهو خلال اتصال هاتفي مع مسؤول أسرائيلي أطلعه على الإفراج عن الرهينات "أعرف، والكل يعرف، أنهنّ اختبرن الجحيم. إنهنّ يخرجن من الظلمة إلى النور، من الاعتقال إلى الحرية".

