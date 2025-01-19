أبو عبيدة: نعلن وفصائل المقاومة التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار

توجه المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في كلمة عاجلة له مساء يوم الأحد إلى الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشيدًا بما قدمته المقاومة والشعب الفلسطيني من تضحيات عظيمة في معركة "طوفان الأقصى" التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأثنى على صمودهم في مواجهة الاحتلال، بحسب "روسيا اليوم".



وقال:" ما تم التوصل اليه في اتفاق غزة كان ممكنا منذ أكثر من عام لو ناسب ذلك طموحات نتنياهو وحكومته الفاشية".



واذ اعلن "التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل بنوده"، اكد أن "كل ذلك مرهونٌ بالالتزام من قبل العدو، ونحن حريصون على الوفاء بكافة بنود الاتفاق ومراحله، حقنا لدماء شعبنا.. وندعو الوسطاء إلى الزام العدو بذلك".



واضاف:" مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادة طوفان الأقصى لقوافل الشهداء، من رأس هرم القيادة السياسية القائد الشهيد إسماعيل هنية والشهيد الشيخ صالح العاروري وقائد الحركة في غزة الشهيد يحيى السنوار والتي باتت شهادته أيقونة عالمية".



كما عبر أبو عبيدة عن تقديره للمقاومة في غزة، قائلًا إن "الشعب في غزة قدم نموذجًا فريدًا في الصمود والمقاومة"، مشيرًا إلى أن "التضحيات لن تذهب سدى وأن هذه المعركة ستظل محطة تاريخية للأجيال القادمة". وتابع قائلاً:" صنعنا ملحمة تاريخية ليس لها مثيل في العالم".



وفي حديثه عن دعم المقاومة الفلسطينية، تحدث أبو عبيدة عن مشاعر التضامن التي شعرت بها كتائب القسام تجاه حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيين)، قائلاً: "شعرنا كيف أنهم يشبهون غزة وكيف أنها تشبههم"، معبرًا عن إعجابه وتقديره لهذه الحركة التي تحمل نفس مبادئ المقاومة والصمود.



كما وجه أبو عبيدة تحية إلى المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) والإخوة في إيران والمقاومة العراقية، معربًا عن فخره بما قدموه من دعم للمقاومة الفلسطينية.