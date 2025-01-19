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البقاع
6
o
الجنوب
14
o
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o
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كسروان
16
o
متن
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اللحظة الحاسمة تيك توك يتوقف في أميركا وملايين المستخدمين في حالة صدمة
أخبار دولية
2025-01-19 | 13:38
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اللحظة الحاسمة تيك توك يتوقف في أميركا وملايين المستخدمين في حالة صدمة
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اللحظة الحاسمة تيك توك يتوقف في أميركا وملايين المستخدمين في حالة صدمة
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