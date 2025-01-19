اللحظة الحاسمة تيك توك يتوقف في أميركا وملايين المستخدمين في حالة صدمة

الجيش الإسرائيلي يعلن إستعادة رفات جندي كان محتجزًا في قطاع غزة منذ العام 2014

الجيش الإسرائيلي يعلن إستعادة رفات جندي كان محتجزًا في قطاع غزة منذ العام 2014

ترامب يعد بتوقيع عدد "قياسي" من المراسيم الرئاسية في أول يوم له في منصبه