الرهينات الثلاث المفرج عنهن التقين عائلاتهن في إسرائيل

أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ الرهينات الثلاث اللواتي أفرجت عنهن حركة حماس الأحد بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، التقين عائلاتهن في إسرائيل. وقال الجيش إنّ "العائدات الثلاث وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولى في غلاف غزة وهنّ يلتقين الآن مع أمهاتهنّ".



وأرفق الجيش بيانه بصورة للرهينة المفرج عنها إميلي داماري إلى جانب والدتها وهي تبتسم فيما غطت يدها ضمادة كبيرة.



لاحقا، أعلن الجيش أن الرهينات الثلاث المفرج عنهن استقلّين مع أمهاتهن مروحية نقلتهن إلى مستشفى في إسرائيل "حيث سيلتقين باقي افراد عائلاتهن ويتلقّين رعاية طبية".



وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس في وقت لاحق بأن الرهينات الثلاث وصلن إلى مستشفى شيبا في رامات غان في ضاحية تل أبيب.



