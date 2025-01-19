الحوثيون يحذرون من شنّ "أيّ عدوان" على اليمن خلال هدنة غزة

حذّر الحوثيون اليمنيون "القوات المعادية في البحر الأحمر" من شنّ "أيّ عدوان" على اليمن خلال فترة وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأحد في قطاع غزة.



وقال الحوثيون في بيان إنّ "القوات المسلحة اليمنية تحذّر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أيّ عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة وأنها ستواجه أيّ عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضدّ تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".



وسبق لزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي أن هدّد الخميس بمواصلة هجماته ضد إسرائيل إذا لم تحترم اتفاق الهدنة.

