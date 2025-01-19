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بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
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o
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o
كسروان
19
o
متن
19
o
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آخر تفاصيل عملية تبادل الأسرى..
أخبار دولية
2025-01-19 | 16:24
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آخر تفاصيل عملية تبادل الأسرى..
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آخر تفاصيل عملية تبادل الأسرى..
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تفاصيل
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تبادل
الأسرى..
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