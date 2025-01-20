زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي لا تزال تطعن في فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، الأحد إلى مقاطعة الاقتراع المقبل في فنزويلا.



وقبل الانتخابات التشريعية والبلدية وانتخابات الحكام، قالت ماتشادو في مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي: "إلى حين دخول النتيجة" التي تعطي النصر للمعارضة حيز التنفيذ "ليس من المناسب المشاركة في الانتخابات".



وأدى مادورو، المدعوم من الجيش ومن إدارة خاضعة لأوامره، اليمين الدستورية في منتصف كانون الثاني/يناير لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في حفل وصفه منافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا بأنه "انقلاب".