ستارمر يشيد بـ"الأسس الثابتة" للتحالف بين لندن وواشنطن

قدّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "أحر التهاني" للرئيس دونالد ترامب بمناسبة عودته إلى البيت الأبيض، مشيدا بـ"الأسس الثابتة" للتحالف "التاريخي" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



وقال زعيم حكومة حزب العمال البريطاني في بيان: "سنواصل البناء على الأسس الثابتة لتحالفنا التاريخي، من أجل التصدي معا للتحديات العالمية التي نواجهها والارتقاء بشراكتنا إلى المستوى التالي، مع التركيز على الفرص المشتركة للنمو".



وقال ستارمر: "مع المودة القديمة والروابط التاريخية التي تربط الرئيس ترامب بالمملكة المتحدة، أعلم أن هذه الصداقة العميقة ستدوم".

