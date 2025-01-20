إيران ترفع سعر خامها الخفيف إلى آسيا في شباط

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف إلى مشترين في آسيا بعلاوة 1.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي لشهر شباط.



ويزيد سعر البيع لشهر فبراير شباط عن الشهر السابق الذي كان بعلاوة 1.35 دولار للبرميل.

