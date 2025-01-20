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منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة "ستكون مهمة معقدة وصعبة"
أخبار دولية
2025-01-20 | 01:11
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منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة "ستكون مهمة معقدة وصعبة"
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، من أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستكون "مهمة معقدة وصعبة" بعد حرب مدمرة انطلقت قبل أكثر من 15 شهرا.
وكتب تيدروس على منصة "إكس": "ستكون تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة وإعادة بناء النظام الصحي في غزة مهمة معقدة وصعبة، نظرا إلى حجم الدمار والتعقيدات التشغيلية والقيود الموجودة".
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