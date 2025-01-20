إسرائيل تعلن الإفراج عن 90 معتقلا فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت إسرائيل ليل الأحد الاثنين أنها أفرجت عن 90 معتقلا فلسطينيا في إطار أول عملية تبادل بموجب اتفاق الهدنة مع حماس، عقب إفراج الحركة الفلسطينية عن ثلاث إسرائيليات كن محتجزات في غزة.



وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان: "هذا المساء، تم الإفراج عن 90 إرهابيا" من سجن عوفر العسكري في الضفة الغربية المحتلة ومن مركز اعتقال في القدس.