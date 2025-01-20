روسيا تتهم أوكرانيا بقتل مدنيين في منطقة كورسك

أعلنت روسيا الأحد، أنها باشرت تحقيقا بشأن معلومات تزعم أن القوات الأوكرانية قتلت مدنيين في بلدة روسية سيطرت عليها قوات كييف.وقالت هيئة التحقيقات الروسية التي تتولى التحقيق في الجرائم الكبرى، إن القوات الأوكرانية "قتلت ما لا يقل عن سبعة مدنيين كانوا مختبئين في قبو منزل" في بلدة روسكوي بوريشنوي على بعد حوالى عشرين كيلومترا من الحدود.ونشرت وسائل إعلام روسية رسمية فيديو وفره الجيش يظهر قوات روسية تعثر على جثث في قبو.ووكالة فرانس برس عاجزة عن التحقق فورا من هذا الكلام وصحة الفيديو الذي يظهر فيه جنود روس يزيحون أغطية وملابس غطيت بها الجثث.ولم يصدر أي موقف رسمي أوكراني بهذا الخصوص بعد.