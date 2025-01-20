ترامب يعد عشية تنصيبه: سنوقف الغزو عند حدودنا

تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في خلال تجمّع حاشد الأحد في واشنطن عشيّة تنصيبه، إنهاء "غزو" المهاجرين غير النظاميين، وهو أحد المواضيع الرئيسية لحملته.



وقال ترامب لآلاف من مؤيّديه الذين تجمّعوا في قاعة للرياضة والحفلات في العاصمة الأميركية: "سنوقف الغزو عند حدودنا".



ووعد ترامب بإصدار نحو مئة مرسوم في أول يوم له في منصبه.







