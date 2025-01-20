إيلون ماسك يعد إلى جانب ترامب بجعل أميركا "قوية لقرون"

وعد أغنى رجل في العالم وحليف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إيلون ماسك، الأحد بجعل الولايات المتحدة "قوية لقرون"، خلال تجمع للملياردير الجمهوري في واشنطن عشية تنصيبه.وقال ماسك على المنصة إلى جانب ترامب: "هذا الانتصار هو حقا البداية. ما يهم هو إحداث تغييرات كبيرة وإرساء أسس لتكون أميركا قوية لقرن من الزمن، لقرون وإلى الأبد".