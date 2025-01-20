الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد في تيسير إطلاق 3 رهائن و90 معتقلاً فلسطينيًا
أخبار دولية
2025-01-20 | 01:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد في تيسير إطلاق 3 رهائن و90 معتقلاً فلسطينيًا
سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق 3 رهائن ونقلهم من غزة إلى إسرائيل، وإطلاق 90 معتقلاً فلسطينياً ونقلهم من إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش: "مما يثلج صدورنا أن الأشخاص الذي أطلقوا سيتمكنون من العودة إلى كنف أحبائهم. إن ضمان عودتهم الآمنة وتوفير الرعاية اللازمة لهم في هذه اللحظة الحرجة مسؤولية كبيرة. وهذه العملية مثال قوي على الكيفية التي يسهم بها دورنا، كجهة محايدة بين الأطراف المتحاربة، في إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس، شريطة أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق".
وأضافت: "المزيد من العائلات تنتظر بفارغ الصبر عودة أحبائها إلى ديارهم. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى مواصلة التقيّد بالتزاماتها لضمان إمكانية تنفيذ العمليات التالية بأمان. وتظل فرقنا مستعدة لمواصلة تنفيذ الاتفاق حتى يتم إطلاق المزيد من الرهائن والمعتقلين، والتئام شمل المزيد من العائلات".
أخبار دولية
الدولية
للصليب
الأحمر
تساعد
تيسير
إطلاق
رهائن
معتقلاً
فلسطينيًا
التالي
أوكرانيا: إسقاط 93 مسيرة روسية ليلا
إيلون ماسك يعد إلى جانب ترامب بجعل أميركا "قوية لقرون"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-15
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: مستعدون للمساعدة في تنفيذ الاتفاق وإعادة الرهائن والسجناء إلى ديارهم ومستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير
آخر الأخبار
2025-01-15
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: مستعدون للمساعدة في تنفيذ الاتفاق وإعادة الرهائن والسجناء إلى ديارهم ومستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير
0
آخر الأخبار
08:36
مسؤول مشارك في العملية لرويترز: فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لاستلام الرهائن الإسرائيليات من حماس
آخر الأخبار
08:36
مسؤول مشارك في العملية لرويترز: فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لاستلام الرهائن الإسرائيليات من حماس
0
أخبار لبنان
2025-01-04
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من لبنان: الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر ضروري
أخبار لبنان
2025-01-04
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من لبنان: الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر ضروري
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-10
مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم تجول في لبنان: نعمل لضمان عودة آمنة للمتضررين في الحرب
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-10
مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم تجول في لبنان: نعمل لضمان عودة آمنة للمتضررين في الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:20
وزير الخارجية: فرنسا ستواصل المساعي لتحرير رهينتين فرنسيين إسرائيليين
أخبار دولية
04:20
وزير الخارجية: فرنسا ستواصل المساعي لتحرير رهينتين فرنسيين إسرائيليين
0
اقتصاد
03:23
سعر البتكوين يسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطيه 109 آلاف دولار
اقتصاد
03:23
سعر البتكوين يسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطيه 109 آلاف دولار
0
أخبار دولية
03:11
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
أخبار دولية
03:11
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
0
أخبار دولية
02:56
الصين "ترحب" ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:56
الصين "ترحب" ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!
0
آخر الأخبار
15:01
الشرع يلتقي بالسيدة ديبرا تايس والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المغيّب من قبل النظام السوري
آخر الأخبار
15:01
الشرع يلتقي بالسيدة ديبرا تايس والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المغيّب من قبل النظام السوري
0
أمن وقضاء
2025-01-14
إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
أمن وقضاء
2025-01-14
إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
0
فنّ
2025-01-18
"التريو اللبناني في الرياض"... لحظات من المرح تجمع عمار شلق ووسام صليبا وطوني عيسى في Joy Awards (فيديو)
فنّ
2025-01-18
"التريو اللبناني في الرياض"... لحظات من المرح تجمع عمار شلق ووسام صليبا وطوني عيسى في Joy Awards (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:11
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
أخبار دولية
03:11
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
0
أخبار دولية
16:24
آخر تفاصيل عملية تبادل الأسرى..
أخبار دولية
16:24
آخر تفاصيل عملية تبادل الأسرى..
0
أخبار دولية
13:38
اللحظة الحاسمة تيك توك يتوقف في أميركا وملايين المستخدمين في حالة صدمة
أخبار دولية
13:38
اللحظة الحاسمة تيك توك يتوقف في أميركا وملايين المستخدمين في حالة صدمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نمو الناتج المحلي الاجمالي في لبنان ضرورة للإصلاح الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نمو الناتج المحلي الاجمالي في لبنان ضرورة للإصلاح الاقتصادي
0
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الضغوطات المتبادلة بين حركة حماس وإسرائيل تستمر حتى بعد سريان وقف النار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الضغوطات المتبادلة بين حركة حماس وإسرائيل تستمر حتى بعد سريان وقف النار
0
أخبار دولية
13:29
إنطلاق المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل .. واليوم الأول: ٣ أسيرات إسرائيليات مقابل ٩٠ فلسطينيًا
أخبار دولية
13:29
إنطلاق المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل .. واليوم الأول: ٣ أسيرات إسرائيليات مقابل ٩٠ فلسطينيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
آخر تفاصيل عملية التبادل بين حماس واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
آخر تفاصيل عملية التبادل بين حماس واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الفرحة في غزة في أول يوم من الهدنة... والدمار سيد المشهد
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الفرحة في غزة في أول يوم من الهدنة... والدمار سيد المشهد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
اخبار البرامج
15:48
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
2
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
3
آخر الأخبار
10:09
بدء تسليم الأسيرات الثلاث بغزة (صور)
آخر الأخبار
10:09
بدء تسليم الأسيرات الثلاث بغزة (صور)
4
فنّ
07:10
"اذا فيكي تكوني Special لي تكوني عادي"... "لوك" مميز لباميلا الكيك في Joy Awards: لهذا السبب أخفي شعري!
فنّ
07:10
"اذا فيكي تكوني Special لي تكوني عادي"... "لوك" مميز لباميلا الكيك في Joy Awards: لهذا السبب أخفي شعري!
5
آخر الأخبار
15:52
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
آخر الأخبار
15:52
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
6
أخبار لبنان
12:05
آخر التطورات الحكومية...حقيبة المالية حُسمت
أخبار لبنان
12:05
آخر التطورات الحكومية...حقيبة المالية حُسمت
7
أمن وقضاء
11:34
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
أمن وقضاء
11:34
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
8
خبر عاجل
10:59
بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
خبر عاجل
10:59
بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More