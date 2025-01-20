اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد في تيسير إطلاق 3 رهائن و90 معتقلاً فلسطينيًا

سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق 3 رهائن ونقلهم من غزة إلى إسرائيل، وإطلاق 90 معتقلاً فلسطينياً ونقلهم من إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.



وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش: "مما يثلج صدورنا أن الأشخاص الذي أطلقوا سيتمكنون من العودة إلى كنف أحبائهم. إن ضمان عودتهم الآمنة وتوفير الرعاية اللازمة لهم في هذه اللحظة الحرجة مسؤولية كبيرة. وهذه العملية مثال قوي على الكيفية التي يسهم بها دورنا، كجهة محايدة بين الأطراف المتحاربة، في إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس، شريطة أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق".



وأضافت: "المزيد من العائلات تنتظر بفارغ الصبر عودة أحبائها إلى ديارهم. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى مواصلة التقيّد بالتزاماتها لضمان إمكانية تنفيذ العمليات التالية بأمان. وتظل فرقنا مستعدة لمواصلة تنفيذ الاتفاق حتى يتم إطلاق المزيد من الرهائن والمعتقلين، والتئام شمل المزيد من العائلات".



