أوكرانيا: إسقاط 93 مسيرة روسية ليلا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 93 من 141 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.



وأضافت القوات الجوية أن 47 من تلك الطائرات "فقدت"، في إشارة إلى استخدام وسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه المسيرات الروسية.



وذكرت أن اثنتين من الطائرات المسيرة "المفقودة" عادتا إلى روسيا.